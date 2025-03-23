AA
Düzce'de kent merkezine bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki bahçelerinde çift süren 16 yaşındaki S.G., feci bir kaza yaşadı.
Bir anlık dalgınlık sonucu gencin bacakları tarım aracına sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI OLARAK KURTARILDI
Ekiplerin çalışması sonucu 16 yaşındaki genç, tarım aracının altından kurtarıldı.
Yaralı S.G, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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