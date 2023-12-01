Düzce'de 40 metre fren yaptı, 2 araca çarptı: 1 yaralı

İHA
Düzce'de merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda Y.Y. idaresindeki otomobilin sürücüsü Kervan kavşağından Kalıcı Konutlar istikametine seyir halindeyken, trafikte hız yapınca duran trafiği fark etmedi.
Yaklaşık 40 metre fren yapan sürücü Y.Y., aynı istikamette seyir halinde olan A.B. idaresindeki otomobil ile Y.B.A. idaresindeki otomobile çarparak refüje çıktı.
Ekipler sevk edildi
Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Trafik normale döndü
Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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