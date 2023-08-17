Düzce’de akılalmaz olay! İş merkezinde yaşanılan kaza yürekleri ağza getirdi Düzce’de bulunan inşaat alanında bir işçi dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Vatandaşlara panik dolu anlar yaşatan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de meydana gelen iş kazalarının artışı, kamuoyunda ciddi endişeye neden oldu.

Fabrikalar ve inşaat alanları gibi riskli çalışma ortamlarında işçilerin korunması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması büyük bir önem taşıyor.

Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Fatih Altın, dengesini kaybederek 3. kattan düştü.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yaralar meydana geldi

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih Altın'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sonrasında yaşanan bu üzücü durum, iş güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.