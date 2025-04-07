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Haber Merkezi

Polis ekiplerinin alkollü sürücülerle olan sınavı sürüyor.

Bu kez Düzce'de bir olay yaşandı.

Gece saatlerinde görev yapan bekçiler, bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta alkollü olan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadın, bekçilere zor anlar yaşattı.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Bekçiler tarafından durdurulan araçta yolcu olarak bulunan alkollü kadın, polislere küfür ve hakaretler yağdırıp, taciz etmekle suçladı.

"BENİ TACİZ ETTİ DERİM"

"Beni taciz etti derim hadi açıkla açıklayabiliyorsan" diyen kadın, ardından da bekçilerden birisine vurmaya çalıştı.

POLİS ARACINA BİNMEYİ KABUL ETMEDİ

Bekçilerin "Sakin ol tamam mı sakin ol. Temas etme" demesine aldırmayan ve polis aracına binmeyi de reddeden kadın, dakikalarca bağırdı.

"Sana ömründe görmediğin küfürleri ederim" diyen kadın, "Anne anne" diye bağırarak ağlamaya da başladı.