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    Düzce'de araç çalan kişi, çıkmaz sokağa girince yakalandı

    Bir sürücünün anahtarı aracının üzerinde unutmasının ardından aracın çalınmasıyla birlikte polis harekete geçti. Hırsızı takibe alan ekipler, şahsı çıkmaz sokakta yakaladı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 14:48
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    Düzce'de araç çalan kişi, çıkmaz sokağa girince yakalandı

    Düzce'nin Beyköy beldesinde İrfan Karaca 81 DC 800 plakalı otomobilini park ettikten sonra anahtarı araç kontağı üzerinde unuttu.

    Daha sonra işlerini halletmek için otomobilin başından ayrıldı.

    Ömer Koca, otomobili çalarak Düzce şehir merkezine geldi.

    DUR İHTARINA UYMADI

    Burada uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istediler. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

    15 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

    Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu çıkmaz sokağa giren hırsızlık şüphelisi yakalandı.

    16 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

    Şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanma, drift atma, trafiği tehlikeye sokma' gibi suçlardan 16 bin 50 lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Düzce de araç çalan kişi, çıkmaz sokağa girince yakalandı #1

    Düzce de araç çalan kişi, çıkmaz sokağa girince yakalandı #2

    Düzce de araç çalan kişi, çıkmaz sokağa girince yakalandı #3

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