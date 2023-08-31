Düzce'de araçta bırakılan 2 çocuğu polis fark etti: Anneye ceza kesildi Anneleri tarafından otomobilde camları kapalı şekilde bırakılan 2 kız çocuğunu fark edip araçtan çıkaran polis ekipleri anneye tepki gösterdi. Polis memuru, "İşiniz çocuklardan daha mı önemli" dedi.

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DHA

Ebeveynlerin sorumsuzlukları çocuklar için tehlike oluşturuyor.

Düzce'de yaşanan bir olay da bunun örneği oldu.

Öğle saatlerinde devriye atan motosikletli polis ekipleri, yaya geçidinde park halindeki bir otomobili fark etti.

Ardından aracın yanına yaklaşan ekipler, 8 ve 6 yaşındaki 2 kız çocuğunun camları açmaya çalıştığını gördü.

Çocuklara su verildi

Polis, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte, çocukları yönlendirerek araçların kapısını açtırdı.

Araçtan dışarıya çıkarılan çocuklara ekipler tarafından su ikram edildi. Ardından anne Dilek B.'ye ulaşıldı.

Bu çocuklardan sizin işiniz daha mı önemli

Bankaya gittiği öğrenilen Dilek B. dönünce, polis anneye tepki gösterdi.

Polis, Dilek B.'ye, "Ön camları neden açık bırakmıyorsunuz? Daha sağlıklı olmaz mıydı? Biz geleli 8-10 dakika oldu. Bu çocuklardan sizin işiniz daha mı önemli? Hiç mi haber okumuyorsunuz? Çocuklar için camları açmaya uğraşıyoruz. Camları biz açtık." dedi.

Dilek B.'ye yaya geçidine park ettiği gerekçesiyle bin 910 TL para cezası uygulandı.