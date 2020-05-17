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    Düzce'de arazi sınırı kavgası: 1 ölü

    Üzeyir Altun, arazi sınırı konusunda tartıştığı komşusu İshak B. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 15:54
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    Düzce'de arazi sınırı kavgası: 1 ölü

    Düzce'nin Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi’nde, aynı mahallede oturan Üzeyir Altun ile İshak B. arasında, arazi sınırlarının yeniden belirlenmesi konusu üzerine tartışma çıktı.

    KOMŞSUNU TÜFEKLE VURDU

    İshak B. tartışmanın ardından evinde bulunan tüfeği alarak, Üzeyir Altun’un evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı.

    Saçmaların isabet ettiği Üzeyir Altun, olay yerinde hayatını kaybederken, İshak B. ise olayın ardından kaçtı.

    Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, İshak B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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