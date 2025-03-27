Düzce'de arı kovanlarından kaçak silah çıktı

DHA

Düzce'de kaçakçılığa geçit yok...

Düzce Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

ATEŞLİ SİLAH ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ardıçdibi köyünde yaşayan Z.Ç.’nin (62) evinde ve bahçelerindeki aramalarda, arı kovanlarının içine gizlenmiş halde 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü ve 2 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

FARKLI BİR ADRES DAHA ARANDI

Aynı köyde yaşayan R.E’nin(74) evinde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 784 çeşitli ebatlarda mermi, 41 çeşitli ebatlarda tabanca şarjörü, 3 tabanca susturucusu, 2 tabanca namlusu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ile 221 çeşitli ebatlarda uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.Ç. serbest bırakılırken, R.Ö.’nün ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.