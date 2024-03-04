Düzce'de at eti skandalı! Çöpte kemik bulundu

DHA
Düzce yeni haftaya bir skandalla uyandı...
Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaf çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri buldu.
Çöpte etleri sıyrılmış kemik bulundu
Kemikleri bulan esnaf durumu hemen polise bildirdi.
Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.
Kemiklerin at kemiği olduğu belirlendi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kemikler üzerinde olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi.
Polis çalışma başlattı
Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
Kemiklerden sıyrılan etlerin akıbeti ise henüz bilinmiyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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