İHA

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurdun kuzeybatı bölümlerinde havaların soğumasına neden oldu.

Karadeniz’de de fırtınaya neden olan soğuk hava dalgası nedeniyle balıkçı tekneleri Karadeniz’e açılamadı.

Limanda bekleyen tekneler nedeniyle Düzce’de balıkçı tezgahları da boş kaldı.

"BALIKÇILAR FIRTINANIN BİTMESİNİ BEKLİYOR"

Bayram tatilinin hemen ertesinde tezgahlarını açan balıkçılar, fırtına kurbanı olurken boş tezgahlar ise fırtınanın biterek balıkçıların denize açılacağı güne hazırlık yapıyor.

Balıkçılar, denizdeki fırtınanın bitmesini dört gözle beklemeye başladı.

"TEZGAHLAR SADE KALDI"

Düzce’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Hülya Kılıç, denizlerdeki fırtınanın birkaç gün tezgahları balıksız bırakabileceğini ifade etti. Kılıç; "Bayram dönüşü tezgahlarımızı yeni açtığımız için tezgahlarımız boş duruyor. Aslında balığımız var. Balıkta sezon sonu diye bir durum yok. Yaz-kış balığımız var. Balık sezonu denilen şey halk arasında büyük teknelerin yasağı olduğu için insanlar bunu sezon sonu olarak algılıyor. Normalde yılın 12 ayı balık var.

Şu anda tezgahlarımızın boş olmasının sebebi bayram dönüşü havaların tekrar kış mevsimi gibi soğuması, teknelerin de şu anda fırtına nedeniyle açılamamasından dolayı tezgahlar daha sade kaldı şu anda.

Birkaç gün içinde tekneler Karadeniz’e açıldığında tezgahlar yeniden renklenir. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte ülkemiz serinledi. Denizlerde fırtına var. Kışa döner gibi olduk ama bu geçici bir durum. Önümüzdeki birkaç gün tekneler denize açılamıyor. Bu nedenle şu anda balığımız da az." ifadelerinde bulundu.

Karadeniz’deki fırtınanın birkaç gün devam edeceği tahmin edilirken, fırtınanın durması ile balıkçılar yeniden denize açılacak.