Düzce'de bir kişi kendisini dövenlere kurşun yağdırdı

Düzce merkez Şerefiye Mahallesi'nde Özcan D. ile Engin Ş., kafede tartıştıkları Cemal S.'yi darbetti.
Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri caddeye çağırdı.
Cemal S., 2 kişiye kurşun yağdırdı.
Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay sırasında caddede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Hayati tehlikeleri yok
Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yakalandı
Cemal S., Konuralp Mahallesi'nde polis uygulaması sırasında olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken silaha da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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