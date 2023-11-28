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Düzce'de bir kişi kendisini dövenlere kurşun yağdırdı

Düzce'de bir kişi kendisini dövenlere kurşun yağdırdı Düzce'de bir kişi, kafede kendisini darbedenlere caddede tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.