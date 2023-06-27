Düzce'de birlikte yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü Düzce'de para meselesi yüzünden tartıştığı dini nikahlı eşi Ahmet Cömert'i öldüren Yeliz Oltu, polise teslim oldu.

DHA

Düzce'nin Aziz Yıldırım Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Yeliz Oltu ile dini nikahla birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Ahmet Cömert arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yeliz Oltu, Ahmet Cömert'e, tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Teslim olan Yeliz Oltu, polis tarafından gözaltına alındı.

Evli ve 3 çocuk babasıydı

Ahmet Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması başlattı.