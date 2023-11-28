İHA
Düzce’de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çakarlı lamba araç ile paylaşım yapan Hasan U. isimli şahsın paylaşımından yola çıkan trafik ekipleri aracı yakaladı.
Yapılan kontrollerde araçta çakar ışık olduğu, araç üzerinde teknik değişiklikler yapıldığı fark edildi.
5 bin 541 lira ceza verildi
Ayrıca muayene ve sigorta eksiği de olduğu tespit edilince 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.
Sürücüye de adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış