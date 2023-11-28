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Düzce'de çakar lamba taktırdığı aracıyla paylaşım yaptı: Cezayı yedi

Düzce'de çakar lamba taktırdığı aracıyla paylaşım yaptı: Cezayı yedi Düzce’de aracındaki çakar lamba ile sosyal medyadan paylaştığı video, sürücüye pahalıya patladı. Araç sürücüsüne 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.