Düzce'de çarpışan araçlar köprüden uçtu

DHA

Anadolu Otoyolu’nun Büyük Melen Köprüsü mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Recep Gülaçtı yönetimindeki karayolları kamyonuna, arkasından gelen Metin Çakmak idaresindeki tır çarptı.

ARAÇLAR KÖPRÜDEN UÇTU

Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 şoförün de hayatını kaybettiği belirlendi. Gülaçtı ve Çakmak’ın cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.