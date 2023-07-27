Düzce’de çatıda güneşlenen kişi apartmanın sahibi çıktı Bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlendikten sonra polis sirenini duyup kaçan kişinin, apartmanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleştiği öğrenilen adama, Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL ceza kesildi.

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DHA

2 gün önce Düzce’de yaşananlar, sosyal medyayı adeta salladı.

50 yaşlarındaki bir erkek, öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak güneşlendi.

Siren sesini duyunca kaçtı

Adamı görenler, hemen polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.

617 TL para cezası kesildi

Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıktığını söylediği öğrenilen S.Y.’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.