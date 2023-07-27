DHA
2 gün önce Düzce’de yaşananlar, sosyal medyayı adeta salladı.
50 yaşlarındaki bir erkek, öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak güneşlendi.
Siren sesini duyunca kaçtı
Adamı görenler, hemen polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.
617 TL para cezası kesildi
Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.
Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıktığını söylediği öğrenilen S.Y.’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.