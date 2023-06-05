Düzce'de çıkan yangında 7 ev hasar aldı

İHA
Düzce'de korku dolu anlar yaşandı.
Yangın Ağa Mahallesinde Ahmet Arabacı'ya ait tek katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangının bir anda alevlenmesiyle etrafa sıçradı.
Çoğunluğu ahşap evlerin bulunduğu muhitte çıkan yangın bir anda Halil Kaçmaz, Tarhan Gün, Başar Baş, Veysel Baş, Emine Baguç ve İlhan Parlak’ın evlerine sıçradı.
2 ev kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında 2 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 5 evde de maddi hasar meydana geldi.
Yanan evlerden çıkarılan tüpler dikkat çekti.