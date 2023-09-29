Düzce'de cip traktöre çarptı: 1'i ağır, 6 yaralı

DHA
Düzce'de D-655 kara yolunun Yığılca Işıklı Kavşağı mevkiinde Akçakoca istikametine giden Selim Başer idaresindeki 61 VT 003 plakalı cip, refüjde peyzaj çalışması yapan Emre Doğan yönetimindeki Düzce Belediyesi'ne ait traktöre çarptı.
Kazada, araç sürücüleri ile traktörün yanında peyzaj çalışması yapan işçilerden Fatma Gedikli, Nurten Mutlu, Kezban Kaytaz ve Neslihan Şen yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumu ağır
Yaralılardan cipin sürücüsü Selim Başer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)