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    Düzce'de dağıtılan yardımlar taksiyle kaçırıldı

    Düzce'de dağıtılan yardımlar taksiyle kaçırıldı

    Deprem bölgesine kurulan çadır kent için AFAD tarafından yapılan yardımlar, çadırda kalmayan kişiler tarafından taksilere yüklenerek kaçırıldı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri harekete geçti.
    • 28.11.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 18:00
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    Düzce'de 23 Kasım'da 5.9 şiddetinde deprem yaşandı.

    Saat 04.08’de, merkez üssü Düzce Gölyaka'da yaşanan deprem büyük korkuya neden oldu.

    Panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

    Çadır kent kuruldu

    Devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edildi ve bölgede çadırlar kuruldu.

    AFAD ise çadırda kalanların barınma ve ısınma ihtiyacını karşılamak için sünger yatak, katalitik soba, tüplü piknik sobası ve battaniye dağıtımı yaptı.

    Yardımları taksiyle kaçırdılar

    Bu durumu fırsata çevirenler ise yine iş başındaydı.

    Çadır kentte kalmamasına rağmen bazı kişiler AFAD’dan aldıkları malzemeleri çağırdıkları taksilere yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar kamerada

    Eşyaların götürüldüğü anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Cep telefonu ile görüntü çeken kişi, taksinin 3-4 kez aynı yere gelerek malzeme yüklendiğini iddia ederken, alınan malzemelerin yüklenme anını ise anbean kaydetti.

    Düzce'de dağıtılan yardımlar taksiyle kaçırıldı VİDEO

    Emniyet müdürlüğü harekete geçti

    Malzemelerin izinsiz alındıktan sonra satılacağı iddia edildi.

    Görüntüleri izleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sahibi ile malzemeleri yükleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Düzce de dağıtılan yardımlar taksiyle kaçırıldı #1

    Düzce de dağıtılan yardımlar taksiyle kaçırıldı #2

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