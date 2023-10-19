Düzce'de dehşet görüntüleri! Karısıyla bastığı yakın arkadaşını bıçakla katletti Şüphelendiği iş arkadaşı Yakup Yaman'ı, eşi ile birlikte bir arabada uygunsuz pozisyonda yakalayan Köksal K., ikiliyi bıçakladı. Yaman 15 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Düzce’de bir vahşet olayı yaşandı.

Köksal K., iş yerinde beraber çalıştığı Yakup Yaman’ın hareketlerinden şüphelenerek takip etmeye başladı.

Köksal K., karısı ile Yakup Yaman’ın buluştuğunu öğrendi.

Yakup Yaman, Köksal K.’nin eşini Akınlar merasına götürdü.

Eşini ve iş arkadaşını yakaladı

Olay yerine doğru harekete geçen Köksal K., eşi ve iş arkadaşını uygunsuz bir pozisyonda yakaladı.

Bu esnada kendinden geçen Köksal K., Yakup Yaman’ı boğaz, karın, böbrek, baldır ve kollarından 15 kez bıçakladı.

Saldırısına taş ve sopalarla devam eden Köksal K., eşini ise 2 bıçak darbesiyle yaraladı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Köksal K., bir süre sonra çevrede bulunan vatandaşlardan ambulansı aramasını isteyerek “Deştim ben bunu” dedi.

Hastaneye kaldırılan Yakup Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köksal K. ise kasten adam öldürme suçundan gözaltında alındı.

"Amacım öldürmek değil yaralamaktı"

Verdiği ifadede pişman olduğunu söyleyen Köksal K., Yaman ile karısını o pozisyonda görünce cinnet getirdiğini ve öldürmek değil yaralamak istediğini söyledi.