Düzce'de depremzedelere 280 konteyner sevk edildi

5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye 280 konteyner sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Düzce'de 23 Kasım gecesi 5.9 şiddetinde deprem yaşandı.

Çevre illerden de hisedilen sarsıntı, bölgede birçok binaya ağır hasar verdi.

Hasar tespit çalışmalarının ardından ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Bu süreçte ise depremzedelere AFAD koordinatörlüğünde çadırlar kurularak devletin tüm imkanları seferber edildi.

280 konteyner sevk edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca evlerinde ağır hasar oluşan ve acil yıkım kararı verilen vatandaşlar için 280 konteyner sevk edildi.

AFAD Bölge Lojistik Merkezi'ne gelen 138 konteynerden 113'ünün kent merkezi ve ilçelerde kurulumu tamamlandı.





Geçici konaklama merkezi çalışmaları sürüyor



Geriye kalan ve bölgeye ulaşacak konteynerlerin kurulumunun ise gelecek günlerde yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde de geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri sürüyor.

10 bin 126 kişi barınıyor

Depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik kurulan çadırlarda 10 bin 126 kişi barınıyor. Afet Yönetim Merkezi koordinesinde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda ise bin 28 kişi konaklıyor.

Kentte 17 ikram aracı ve 9 mobil mutfakla vatandaşlara hizmet veriliyor.

"Kurumlar arası işbirliğine önem veriliyor"

AA'nın aktarımına göre; Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, ilçede yaklaşık 7 dönümlük alanı konteyner kent için hazırladıklarını belirtti.

Kurulumun başladığını, ilk etapta 25 konteyner kuracaklarını aktaran Demircan, "Hasarlı 40 evin yıkımı başladı. Kiracı, ev sahibi olan ve evi yıkılanlar, burada altyapısı tamamlanmış konteyner kentimizde rahat bir şekilde, ev konforunda devletimizin imkanlarından yararlanacak. Kurumlar arası işbirliğine önem vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Günlük yaşama dönmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Demircan, depreme de her an hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.



