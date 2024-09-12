Düzce'nin Anadolu Otoyolu’nun Düzce Gişeleri bağlantı yolu mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.
İstanbul yönüne giden Mehmet Cengiz yönetimindeki kireç yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada yara almayan Cengiz, kendi imkanlarıyla aracından çıktı.
MESLEKTAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
Tırın kupasına sırtını yaslayıp oturan Mehmet Cengiz, araçta yüklü kirecin başka bir araca yüklenmesi için meslektaşlarını telefonla arayıp yardım istedi.
Araçta yüklü kireç, Düzce Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yönlendirmesiyle başka bir tıra yüklendi.
ULAŞIM BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Kaza nedeniyle otoyolun Düzce Gişeleri bağlantı yolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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