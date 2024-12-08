Düzce'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
İHA

Düzce'de yürek yakan feci trafik kazası...

İstanbul'dan Ankara istikametine giden otomobil sürücüsü Bayram Açıkgöz, Bolu-Düzce sınırı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden çekiciye arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

2 ÖLÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Bayram Açıkgöz ve yolcu Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K.(27) ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir