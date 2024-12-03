Düzce'de heyelan: 2 köy yolu kapandı

AA & Ensonhaber

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Hacıyeri ve Hocatman köylerini ilçe merkeziyle bağlayan yolun taş ocağı bölgesinde yaklaşık 50 metrelik bir alanda heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle her iki köyün yolu ulaşıma kapanırken, durumun bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri de çalışmalarına başladı.

HEYELAN SIRASINDA 2 ARAÇ KAZA YAPTI

Heyelan sırasında, yoldan geçen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, toprak kaymasının ardından yolda başka araçların olup olmadığını araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.