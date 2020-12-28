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    Düzce'de işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

    Bir tekstil firmasına ait servisin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu yaralanan 9 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 28.12.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 09:26
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    Düzce'de işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

    Düzce'nin Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever'in kullandığı tekstil firmasına ait işçileri taşıyan 81 GD 034 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

    9 İŞÇİ YARALANDI

    Minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralanırken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Düzce'de işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı ViDEO

    Düzce de işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı #1

    Düzce de işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı #2

    Düzce de işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı #3

    Düzce de işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı #4

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