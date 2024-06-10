Düzce'de kamyona ok gibi saplanan otomobildeki 1 kişi öldü Düzce'de otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.

İHA

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde Ankara’dan İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Semih Ş.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Otomobilin kamyona adeta ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Tuba Elitaş olay yerinde hayatını kaybetti.

İnceleme başlatıldı

Kaza sebebi ile İstanbul istikameti 2 şeritten sağlanırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)