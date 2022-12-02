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    Düzce'de kayıp 2 kız bulundu

    Kayıp ihbarı yapılan 2 genç kıza, polis ekiplerince 10 saat sonra ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 16:40
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    Düzce'de kayıp 2 kız bulundu

    Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki G.Y. ile 17 yaşındaki M.G'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızların gidebileceği adresler ile yol güzergahlarında arama çalışması başlattı.

    Akrabaların köyüne giden yolda bulundular

    Kayıp kızlar, ekipler tarafından yaklaşık 10 saat sonra bir akrabalarının yaşadığı Güney köyünün yolu üzerinde bulundu.

    Sağlık kontrolünden geçirilen 2 genç kız, daha sonra ailelerine teslim edildi.

    Düzce de kayıp 2 kız bulundu #1


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