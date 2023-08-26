Düzce’de kocasının sevgilisini yakaladı, kafasını asfalta vurarak dövdü

Düzce'de bir aldatılma olayının öfkeden göz döndüren örneği kameraya yansıdı.
Kalıcı Konutlar bölgesinde meydana gelen olayda, Özlem T., aracıyla ilerlerken eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Yeliz M.'yi motosikletiyle giderken gördü.
Motosikleti geçip otomobilinden inen Özlem T., yolun ortasına çıkıp Yeliz M.’yi durdurmak istedi.
Ayağa kalktı, kocasının sevgilisini yerden yere vurdu
Ancak Yeliz M., durmayıp motosikletle Özlem T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yere düştü.
Özlem T. ayağa kalkıp, yerde yatan Yeliz M.'nin başını asfalt zemine vurarak tekme ve yumruklar atıp darbetti.
Sürücüler kadınları ayırdı
Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durup, iki kadını ayırdı.
Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.