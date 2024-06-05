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Düzce'de komşusunu öldüren kadın kendini ihbar etti

Düzce'de komşusunu öldüren kadın kendini ihbar etti Kavga ettiği komşusunu tabanca ile ateş ederek öldüren kadın tutuklandı. Şüphelinin olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Ben bir suç işledim" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.