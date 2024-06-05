İHA
Düzce'de dün akşam saatlerinde Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, Seçil B. ile komşusu Özlem Alcan arasında tartışma çıktı.
İki kadın arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Seçil B., Özlem Alcan'a tabanca ile yaklaşık 4 el ateş etti.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Seçil B. ise olayda kullandığı tabancası ile birlikte gözaltına alındı.
Kendini ihbar etti
Seçil B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olayın ardından Seçil B'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Ben bir suç işledim. Şu anda Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki sitede bulunuyorum." diyerek ihbarda bulunduğu bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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