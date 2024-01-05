İHA
Düzce'de panik anları yaşandı.
Kontrolden çıkan minibüs adeta dehşet saçtı.
Minibüs kontrolden çıktı
Akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, S.D. idaresindeki 81 ACT 496 plakalı kapalı kasa minibüs, istasyon yanından çıktığı sırada kontrol kaybedildi.
Minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde kontrolden çıktı.
Pompaları teğet geçti
Akaryakıt pompalarına çok yakın geçen minibüs, bariyere çarparak durabildi.
Maddi hasar ile sonuçlanan kaza anı işe bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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