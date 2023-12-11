Düzce'de korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü, kamyon devrildi Düzce geçişinde ev eşyası taşıyan kamyona arkadan çarpan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Kazada iki kişi yaralanırken, tek şeritten verilen yol diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

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İHA

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde korkunç bir kaza meydana geldi...

İstanbul'dan Ankara'ya giden Ekrem K.'nin kullandığı otomobil, yine İstanbul'dan Ordu Ünye'ye eşya getiren Derviş K.'nin kullandığı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Araç sürücüleri yaralandı

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, her iki araç sürücüsünü Düzce’de çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)