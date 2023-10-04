Düzce'de liseli kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı Düzce'de lise öğrencisi M.Y.'ye (15) sözlü tacizde bulunup, evine davet ettiği iddia edilen H.U., gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Düzce'de saat 15.00 sıralarında kentin işlek noktalarından biri olan Spor Sokak'ta bankta oturan H.U. (60), yoldan geçen M.Y. isimli lise öğrencisi kızla sohbet etmeye başladı.

İddiaya göre; H.U., daha sonra kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet etti. Bunun üzerine M.Y., esnafa sığındı.

Olayı duyan esnaf, H.U.'nun yanına gidip kaçmasını engelledi, durum polise haber verildi.

Darbedilmek istendi

Bu sırada bazı kişiler, H.U.'yu darbetmek istedi ancak diğerleri araya girdi.

Kızın şikayetçi olacağını söylemesi sonrası H.U., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)