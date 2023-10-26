Düzce'de mantardan zehirlenen 3'ü çocuk 8 kişi hastanelik oldu Düzce'de dağdan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

AA & Ensonhaber

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kadirler Mahallesi'nde yaşayan iki aile, dağdan topladıkları mantarı akşam yemeğinde yedi.

Yemekten kısa süre sonra Ramazan (30), Tuğba (26) ve Emel A. (27) ile Yahya(35), Meryem (35), Gamze (13), Nergis (14) ve Yusuf Ö. (7) fenalaştı.

2 kişinin durumu ciddi

Durumu 112'ye bildiren aile bireyleri ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yahya ve Meryem Ö.'nün sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.