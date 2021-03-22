Usulsüz şekilde eklentiler yaparak trafiğe çıkan üç sürücüye 7 bin 108 TL ceza kesilirken, araçları da trafikten men edildi.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, D-100 karayolu üzerinde otomobillerine usulsüz şekilde modifiye yaparak trafiğe çıkan araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Yapılan kontrollerde araçlarında usulsüz modifiye bulunan, araçlarının amortisörlerini keserek yere yakın olan, araçların jantlarına çıkıntı yapan, araçlarının orijinalliğini bozacak şekilde değişim yapan araçlar denetlendi.

3 ARAÇ TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yapılan denetimler kapsamında 2 otomobil amortisörlerini keserek yere yakın olduğu için 1 araç ise jantlara çıkıntı yaptığı için trafikten men edildi. Ayrıca 3 araç sürücüsüne de toplam 7 bin 108 lira idari para cezası kesildi.

Düzce'de modifiye sevdası trafikten men ettirdi