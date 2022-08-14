Düzce'de, online otomobil satışında kaparo dolandırıcılığı

Murat Açıkgöz tarafından ilana konulan lüks otomobillin fotoğrafını sahte hesap açıp kullanan dolandırıcı, "Acele satmam gerekiyor" yalanıyla birçok kişiden kaparo topladı.

Düzce’de, online alışveriş sitesi üzerinden lüks otomobil ilanı veren galerici Murat Açıkgöz, dolandırıcılar tarafından hedef alındı.

Açıkgöz’ün kullandığı aynı fotoğrafı sahte hesap üzerinden düşük fiyat ile paylaşan şahıs, “Acil satmam gerekiyor.” bahanesi ile kaparo istedi.

İHA’nın haberine göre; dolandırıcıya para gönderen bazı vatandaşların, galeriyi aradığı öğrenildi.

“50 bin lira gönderen olmuş”

Dolandırıcının lüks otomobili değerinin çok altında ilana koyduğunu söyleyen Murat Açıkgöz, şu açıklamalarda bulundu:

“Rakam ucuz olunca talep çok fazla oluyor. 'Arayan çok, kaçırmak istemiyorsanız kaparo gönderin' diyor. Seçtiği araç lüks, çok temiz ve kıymetli bir araç. O yüzden de müşterisi çok. Araç lüks olunca kaparo 500-1000 lira arasında olduğunu düşünüyorlar ama 50 bin lira gönderen olmuş.

“15 gün üst üste ilanı yayına koydu”

Çok sayıda mağdur var. Dükkana gelen, telefon ile arayan çok oldu. Dolandıran kişiyi aradık. Adam o kadar pişkindi ki kaldır diye aradığımızda kaldırmadı. Israrla ilanı tekrar yayına koydu. Böyle bir durumda site, şikayet edilen ilanı yayından kaldırıyor. Ama bu kişi 15 gün üst üste ilanı yayına koydu. Sürekli aynı aracı aynı şekilde ilana yükledi. Biz aracımızı diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden de paylaşıyoruz. Buradan da kolaylıkla bu fotoğraflar alınabiliyor. Bu olay sonrasında fotoğraflarımıza hologram koymaya başladık. Kendi logomuzu koymaya başladık. İnsanlar alıp kopyalamasınlar diye.

“Aciliyetim var, paraya ihtiyacım var gibi sözlere kanmasınlar”

Kaparocuların önüne geçemeyiz. Vatandaşların güvendikleri, tanıdıkları, bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Herkese kaparo çıkartmasınlar. Aciliyetim var, paraya ihtiyacım var gibi sözlere kanmasınlar. Ucuz bir arabaya tedirgin olsunlar. Kimse bu konuda saf değil. Bu konulara dikkat ederlerse kolay kolay dolandırıcıların tuzağına düşmezler.”