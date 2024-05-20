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Düzce'de oto yıkamaya gelen kadın kendini tazyikli suyla yıkattı

Düzce'de oto yıkamaya gelen kadın kendini tazyikli suyla yıkattı Akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne giderek tazyikli suyla kendini yıkatan kadın görenleri şaşkına çevirirken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.