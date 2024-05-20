DHA
Düzce'de ilginç anlar görenleri şaşırttı...
D-655 karayolu Konuralp mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bulunan ve araçların yıkanması için kullanılan bölüme, kimliği belirsiz bir kadın geldi.
Oto yıkamada kendini yıkattı
İstasyona gelen kadın, kendini tazyikli suyla yıkattı.
Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
O anlar kamerada
Çevrede bulunan vatandaşlar, o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış