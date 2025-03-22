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DHA

Düzce'de kent merkezi ile Beyciler Mahallesi arasında sefer yapan halk otobüsüne eşi ve oğlu ile birlikte binen yolcu, şoförün hızlı gittiğini ileri sürüp hakaret etmeye başladı.

Daha sonra şoförün yanındaki koltuğa oturan yolcu, "Bu arabayı yavaş sürmezsen, seni camdan atarım" diyerek tehdit etti.

Tepki gösteren yolcunun oğlu, "Baba sus, korkuyorum" diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı.

Yolcu, daha sonra oğluna, "Oğlum baban gibi yetiş. Büyü bu gibilerin kafasını kır" diyerek cevap verdi.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken bir süre sonra yolcu ile ailesi araçtan indi.

Otobüs şoförü yolcudan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.