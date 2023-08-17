Düzce'de otobüs şoföründen alkışlanacak hareket! Arabayı yaşlı kadın için durdurdu... Düzce'de otobüs şoförü Tarık Öztaş, otobüsten inip karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına yardım etti. Yaşlı kadın için otobüsü durduran Öztaş, diğer yolcular tarafından ise takdirle karşılandı.

İHA Düzce'de herkesin kalbini ısıtan bir olay yaşandı... Düzce'de otobüs şoförlüğü yapan Tarık Öztaş isimli vatandaş, seyir halindeyken yolcuların arasında bulunan yaşlı kadının inmek için butona basması üzerine durakta durdu. Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde seyir halinde olan otobüsü durduran ve henüz ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının inmesini bekleyen Öztaş, havanın yağmurlu olması nedeniyle ise yaşlı kadına yardım etmek istedi. Yaşlı kadına yardım etti, takdir kazandı Otobüs durağa yanaştığı sırada havanın yağmurlu olması ve trafik akışının yoğun olması nedeniyle şoför, aracından aşağıya indi. Yaşlı kadının koluna giren Öztaş, yolcusunu yolun karşısına geçirerek güvenli bir şekilde evine ulaşmasını sağladı. Otobüste seyahat eden diğer yolcuların da takdir ettiği davranış nedeniyle Düzce Ulaşım A.Ş. yönetimi de Öztaş’a teşekkür etti.