Düzce'de otomobil ile cip çarpıştı

AA
Düzce'de meydana gelen kazada, 51 yaşındaki Yusuf P. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Altınpınar mevkisinde kontrollü kavşağa girmek isteyen Murat K. yönetimindeki ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıktı.
YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Resmiye P'yi ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ulaşılan bilgide, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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