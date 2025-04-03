Düzce'de otoyolda 4 araç birbirine girdi: 8 yaralı

DHA

Bu akşam saat 20.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova OSB mevkiinde İstanbul yönünde seyir halinde olan 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışma sonucu 8 kişi yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yoğun trafik oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.