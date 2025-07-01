Düzce'de piyasa değeri 3 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.
Kaynaşlı ilçesi, Anadolu Otoyolu üzerinde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile birlikte yol kontrol faaliyetinde bulundu.
GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Kontrol noktasında durdurulan araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki U.K.K. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan uyuşturucu yapımında kullanılan 100 gram ağırlığında sentetik kannabinoid hammaddesi tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen U.K.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.