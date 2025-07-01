Düzce'de piyasa değeri 3 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi Kaynaşlı ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon olan 100 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.