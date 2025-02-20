Düzce'de polise çarparak ağır yaralayan sürücü yakalandı

AA & Ensonhaber

Düzce'de D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında rutin uygulama yapan ekipler Yakup Aybars Ç. idaresindeki otomobili durdurarak sorgulamak istedi.

Görevli memurların dur ihtarına uymayarak aniden hızlanan sürücü, polis memuru Osman G.'ye çarparak kaçmaya başladı.

Kaçan sürücüyü takip eden ekipler yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.

YARALI POLİSİN DURUMU AĞIR

Yaralı polis memuru Osman G. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.