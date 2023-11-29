Düzce'de polisten kaçan şüphelinin hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı

DHA
Düzce'de D-655 kara yolunun Yığılca kavşağında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.
Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonunda lastiğinin patlaması sonucu durmak zorunda kalan otomobile bu sırada hızla gelen ekip aracı çarptı.
Arandığı belirlendi
Araçtan indirilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli Cihangir U.'nun hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Şüphelinin aracına çarpan ekip otosunda maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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