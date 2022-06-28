Gece saatlerinde etkisini artıran yağışlar, kente hasar bıraktı. Belirli bölgelerde su kesintisi yaşanırken, inşaat halindeki otelin de çöktüğü aktarılıyor.

Batı Karadeniz Bölgesi, günlerdir sel felaketi ile mücadele veriyor.

Düzce'den de korkutucu görüntüler gelmeye başladı.

Gece saatlerinde kentte etki gösteren sağanak yağışlar, birçok bölgede hasara neden oldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

DHA'nın aktarımına göre, Gölyaka ilçesindeki tavuk kümesi de sular altında kaldı, 180 bin civciv öldü.

180 bin civciv telef oldu

Kümesin sorumlusu Ercan Arı, "Dere yatağı yön değiştirerek, direkt kümese doğru akmaya başladı. Yarım saat içinde de kümes komple sular altında kaldı. 370 bin hayvanımız vardı, alt katlardaki 180 bin hayvan telef oldu. Şu anda üst kattaki hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. 'Yağmur devam etmesin' diye dua ediyoruz." dedi.

Düzce'de sel felaket, yaşamı durma noktasına getirdi ViDEO

Kaplıca oteli inşaatının bir kısmı çöktü

Merkeze bağlı Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1,5 kilometrelik yol, sel suları ile kaplandı. Köylere ulaşım, alternatif yollardan sağlanmaya çalışılıyor. Derdin köyündeki kaplıca oteli inşaatının ise bir kısmı çöktü.

İçme suyunun regülatörü taştı

Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu taştı.

"İlk işimiz kente su vermek"

Yol ile 2 ayrı bölümden toplam 600 metrelik ana su hattı, sel sularına kapıldı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, tüm imkanların seferber edildiğini söyleyerek, "İlk işimiz kente su vermek. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.