Düzce'de silahla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı Düzce'de 2 kişi tartışma yaşadıkları şahıs tarafından silahla ayaklarından vurularak yaralandı.

İHA

Düzce merkez Aziziye Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Nihat Ö. isimli şahıs, husumetlisi Mustafa G. (35) ve Kamil D. (39) ile sanayi çarşısında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ö. belinden çıkardığı silahla Mustafa G. ve Kamil D.'yi bacaklarından vurarak yaraladı.

Silah sesini duyanların yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Nihat Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)