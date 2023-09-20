Düzce'de sürücü adayının aracına arkadan gelen kamyon çarptı Sürücü kursu adayının kullandığı otomobile aynı yolda seyir halindeki kamyonun çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Düzce'de bir sürücü adayı yolda dehşet anları yaşadı.

Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan sürücü adayı U.Ş. idaresindeki sürücü kursu otomobiline, aynı güzergahta seyir halinde olan M.G. hakimiyetindeki kamyon çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü adayı U.Ş. ile eğitmeni S.S. ve kamyon sürücüsü M.G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)