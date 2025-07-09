Düzce'de tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü

Düzce'de karı-koca arasındaki tartışma kanlı bitti...
Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'ta yaşanan olayda Yusuf Yeşildağ ile eşi Birsel Yeşildağ arasında evde tartışma çıktı.
EŞİNİ EKMEK BIÇAĞIYLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi ile Birsel Yeşildağ, mutfakta bulunan ekmek bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Yusuf Yeşildağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Birsel Yeşildağ gözaltına alınırken, Yusuf Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.