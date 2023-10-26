Düzce'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Düzce'de TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri çıkışında bulunan D-100 kara yolu bağlantı köprüsünde Ankara istikametine giden Mehmet Reşit Bayunca idaresindeki MDF yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
Sürücü tedavi altına alındı
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yol trafiğe kapandı
TEM'in D-100 bağlantı noktasında kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapandı.
Tek şeritten sağlanan trafik sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tırın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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