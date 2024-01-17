DHA

Düzce'de bir besici, ölümden döndü..

Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda besicilik yapan Mehmet Şahin, büyükbaş hayvanlarını meraya çıkardı.

Tosunları, ineklerden ayırmak isteyen Şahin bir tosunun ipini tutarak kenara çekti. Bu sırada 'Rüzgar' ismindeki tosun, Mehmet Şahin’e boynuz vurarak yere düşürdü ve diğer 2 tosun da Şahin’e saldırdı.

3 tosunun saldırısından çevredeki kadın sayesinde kurtuldu

3 tosunun saldırısına uğrayan ve acı içinde bağıran Mehmet Şahin'in yardımına çevrede bulunan bir kadın yetişti.

Koşarak giden kadın, elindeki sopayla hayvanları korkutarak besiciyi kurtardı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Tosun arkadan gelip bana pattanak diye vurdu"

Beslediği 3 tosunun saldırısından hafif şekilde yaralı olarak kurtulan Mehmet Şahin, yaşadıklarını anlattı.

"Kadının cesareti beni kurtardı"

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Tosunun ipini topluyordum, arkadan gelip bana pattanak diye bir vurdu. Bir daha vurdu. Ondan sonra beni boynuzlarıyla soymaya başladı. Dördüncü vuruşunda duvara yanaştırdı. Adı Rüzgar. Beni yordu. Yorduktan sonra ben yalvarmaya başladım. Gözlerine baktım, yapma oğlum dedim. Sonra bağırmaya başladım.



Salavat getirdim. Son nefesimi veriyorum derken bir boşluk yakaladım. İki bacağının arasına girdim. Beni duvara vurmasını engelledim. O arada bir kadının geldiğini fark ettim. 'Gelmeyin ben bittim, siz de zarar görmeyin' dedim. Allah bin kere razı olsun. O kadın cesareti ile beni kurtardı. Allah’a şükür bir şeyim yok.