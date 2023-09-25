İHA
Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, otobüs terminaline giden ismi öğrenilemeyen kişi, bir anda üstünü çıkarmaya başladı.
Yerde dans etmeye başladı
Hemen sonrasında kendini yol kenarına bırakan genç, bale yapar gibi dans etmeye başladı.
Bu anları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi
Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs polislere güçlük yaşatarak ambulansa alınırken, şahsın sokak ortasındaki hareketleri sosyal medyada viral oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)