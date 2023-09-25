Düzce'de uyuşturucu etkisi ile dans eden genç polislere zor anlar yaşattı Otobüs terminaline giden genç, üstünü çıkarıp kendisini yol kenarına atarak dans etmeye başladı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu söylenen genç, güçlükle ambulansa taşındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Düzce'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, otobüs terminaline giden ismi öğrenilemeyen kişi, bir anda üstünü çıkarmaya başladı. Yerde dans etmeye başladı Hemen sonrasında kendini yol kenarına bırakan genç, bale yapar gibi dans etmeye başladı. Bu anları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs polislere güçlük yaşatarak ambulansa alınırken, şahsın sokak ortasındaki hareketleri sosyal medyada viral oldu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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