Düzce'de Özbekistan uyruklu kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü 46 yaşındaki Özbek uyruklu Berno Adilova, dini nikahla birlikte yaşadığı 68 yaşındaki A.G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.G., olay sonrası polis merkezine gidip teslim oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Düzce'de merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta kan donduran bir olay yaşandı. A.G., kendisini aldatmakla suçladığı dini nikahla birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı. Boğazını bıçakla kesti Tartışma sonrası A.G., Adilova'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Polise teslim oldu Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu. Adilova'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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